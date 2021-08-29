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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Факел
КАМАЗ - Факел: обзор матча 29 августа 2021
КАМАЗ
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Факел
62'
Р. Янушковский
76'
Е. Воронин
42'
А. Мендель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Факел
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Свежов
90'
+4
Желтая карточка
Р. Османов
90'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Е. Воронин
87'
86'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Гаглоев
86'
Желтая карточка
А. Гаглоев
84'
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
80'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
М. Бевеев
80'
78'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
78'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Шепилов
ГОЛ! 2:1!
Е. Воронин
76'
Желтая карточка
О. Калугин
74'
Желтая карточка
Р. Янушковский
71'
68'
Желтая карточка
Р. Акбашев
ГОЛ! 1:1!
Р. Янушковский
62'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Мендель
Желтая карточка
В. Свежов
27'
Желтая карточка
А. Куликов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
91
Куликов
2
Тесленко
23
Абазов
2
Морозов
6
Свежов
27
Калугин
11
Гаглоев
37
Воронин
10
Янушковский
3-3-2-2
71
Свинов
4
Дашаев
92
Брызгалов
25
Смирнов
28
Магаль
8
Мендель
2
Черов
6
Шепилов
99
Акбашев
21
Максимов
14
Аппаев
6
Свежов
5
Евсеев
5
Евсеев
6
Свежов
22
Бевеев
7
Аюкин
7
Аюкин
22
Бевеев
11
Гаглоев
11
Игнатенко
11
Игнатенко
11
Гаглоев
37
Воронин
42
Кириллов
42
Кириллов
37
Воронин
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
6
Шепилов
32
Кулишев
32
Кулишев
6
Шепилов
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча КАМАЗ - Факел
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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