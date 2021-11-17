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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волгарь
КАМАЗ - Волгарь: обзор матча 17 ноября 2021
КАМАЗ
17.11.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Волгарь
Желтая карточка
О. Калугин
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Бутенко
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
86'
83'
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Лесников
83'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Симонян
Замена
Р. Османов
️️️️
А. Гаглоев
80'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
М. Бевеев
80'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
А. Абазов
80'
79'
Желтая карточка
А. Симонян
Замена
О. Калугин
️️️️
Ю. Кириллов
76'
Желтая карточка
В. Свежов
75'
Желтая карточка
А. Абазов
68'
66'
Желтая карточка
А. Юсупов
62'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
Желтая карточка
Т. Мусаев
53'
Желтая карточка
А. Куликов
51'
43'
Желтая карточка
И. Ращеня
40'
Желтая карточка
Д. Лесников
Желтая карточка
С. Морозов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
22
Хомуха
91
Куликов
23
Абазов
2
Морозов
42
Кириллов
11
Гаглоев
6
Свежов
37
Воронин
11
Мусаев
4-1-1-1-3
81
Смирнов
4
Ращеня
69
Козлов
3
Ведерников
6
Печенкин
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
23
Стефанович
17
Лесников
43
Гилязетдинов
22
Бевеев
95
Магомадов
95
Магомадов
22
Бевеев
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
42
Кириллов
27
Калугин
27
Калугин
42
Кириллов
23
Абазов
10
Янушковский
10
Янушковский
23
Абазов
11
Гаглоев
8
Османов
8
Османов
11
Гаглоев
10
Симонян
24
Погосов
24
Погосов
10
Симонян
17
Лесников
13
Бутенко
13
Бутенко
17
Лесников
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
Остались в запасе
КАМАЗ
Волгарь
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Волгарь
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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