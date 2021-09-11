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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Оренбург
КАМАЗ - Оренбург: обзор матча 11 сентября 2021
КАМАЗ
11.09.2021, суббота, 16:30
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 4
Завершен
Оренбург
24'
Н. Прудников
26'
А. Корян
52'
Д. Фамейе
76'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Оренбург
90'
+3
Вторая желтая
А. Малых
88'
Замена
Д. Бидловский
️️️️
Н. Титков
84'
Желтая карточка
А. Миронов
81'
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Корян
81'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Фамейе
81'
Замена
А. Миронов
️️️️
С. Бреев
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Гаглоев
79'
76'
ГОЛ! 0:4!
А. Корян
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Бевеев
74'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Е. Воронин
73'
68'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Н. Прудников
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
С. Морозов
61'
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Фамейе
46'
Желтая карточка
М. Сиваков
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абазов
46'
37'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Желтая карточка
Р. Янушковский
30'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Корян
24'
ГОЛ! 0:1!
Н. Прудников
18'
Желтая карточка
А. Малых
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
91
Куликов
2
Тесленко
23
Абазов
2
Морозов
11
Гаглоев
27
Калугин
6
Свежов
37
Воронин
10
Янушковский
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
18
Титков
23
Бреев
77
Корян
11
Прудников
7
Фамейе
2
Морозов
95
Магомадов
95
Магомадов
2
Морозов
11
Гаглоев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Гаглоев
37
Воронин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
37
Воронин
22
Бевеев
42
Кириллов
42
Кириллов
22
Бевеев
23
Абазов
7
Аюкин
7
Аюкин
23
Абазов
18
Титков
9
Бидловский
9
Бидловский
18
Титков
77
Корян
77
Писарский
77
Писарский
77
Корян
23
Бреев
8
Миронов
8
Миронов
23
Бреев
7
Фамейе
91
Диалло
91
Диалло
7
Фамейе
11
Прудников
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Прудников
Остались в запасе
КАМАЗ
Оренбург
8
Редван Османов
ЦФ
66
Данис Зубаиров
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
8
Редван Османов
ЦФ
66
Данис Зубаиров
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча КАМАЗ - Оренбург
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
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