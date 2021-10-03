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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Краснодар-2
КАМАЗ - Краснодар-2: обзор матча 03 октября 2021
КАМАЗ
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
76'
С. Морозов
90+1'
Р. Янушковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Краснодар-2
Желтая карточка
А. Куликов
90'
+2
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
В. Свежов
90'
+2
Замена
В. Игнатенко
️️️️
О. Калугин
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Р. Янушковский
90'
+1
84'
Замена
В. Самко
️️️️
Н. Кривцов
Замена
Р. Османов
️️️️
А. Гаглоев
83'
ГОЛ! 1:0!
С. Морозов
76'
Желтая карточка
М. Казимир
72'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Бевеев
71'
Замена
М. Казимир
️️️️
Т. Мусаев
71'
69'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Р. Апеков
Желтая карточка
Р. Аюкин
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
8
Редван Османов
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
3-2-4-1
71
Мамин
22
Бевеев
95
Магомадов
22
Хомуха
23
Абазов
2
Морозов
7
Аюкин
27
Калугин
6
Свежов
11
Гаглоев
11
Мусаев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
44
Корнюшин
4
Бородин
13
Иванов
44
Исаенко
53
Черников
56
Рейхмен
2
Манелов
88
Кривцов
11
Апеков
6
Олусегун
27
Калугин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
27
Калугин
6
Свежов
42
Кириллов
42
Кириллов
6
Свежов
11
Мусаев
74
Казимир
74
Казимир
11
Мусаев
11
Гаглоев
8
Османов
8
Османов
11
Гаглоев
22
Бевеев
10
Янушковский
10
Янушковский
22
Бевеев
88
Кривцов
70
Самко
70
Самко
88
Кривцов
11
Апеков
81
Сабуа
81
Сабуа
11
Апеков
Остались в запасе
КАМАЗ
Краснодар-2
1
Олег Баклов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча КАМАЗ - Краснодар-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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