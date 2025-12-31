Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Паршивлюк
Новости
Сергей Паршивлюк - новости
Завершил карьеру
18 марта 1989 (37), Москва
#18 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек
9 июня
6
Экс-игрок «Спартака» вошел в тренерский штаб Шварца в «Динамо»
8 июня
1
Шварц вернет в «Динамо» экс-футболиста «Спартака»
20 мая
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
20 мая
3
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
27 апреля
4
Паршивлюк обратился к Соболеву: «У меня только один вопрос»
11 марта
6
«Динамо» объявило об уходе тренера
16 января
2
Паршивлюк высказался об уходе из «Динамо»
2025.12.31 17:20
4
Паршивлюк покидает «Динамо»
2025.12.31 14:53
1
Видео
Воспитанник «Спартака» Паршивлюк рьяно настраивал «Динамо» на матч против красно-белых
2025.12.09 20:39
3
В «Динамо» определили самого принципиального соперника
2025.08.27 16:52
2
Полный состав штаба Карпина в «Динамо»: есть еще один экс-спартаковец
2025.06.14 19:19
8
Раскрыты фамилии двух членов штаба Карпина в «Динамо»
2025.06.02 17:15
4
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
В «Динамо» прокомментировали назначение Паршивлюка
2024.06.20 08:30
Паршивлюк объяснил решение стать тренером «Динамо»
2024.06.20 08:03
1
Фото
«Динамо» оригинально презентовало Паршивлюка-тренера
2024.06.19 20:00
Паршивлюк завершил карьеру
2024.06.19 12:19
3
Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с популярным сериалом
2024.05.18 08:44
3
Паршивлюк раскрыл детали конфликта с Тюкавиным
2024.03.18 22:22
3
Личка сравнил Паршивлюка и Скопинцева
2024.03.06 08:51
3
К защитнику «Динамо» проявляют интерес клубы Первой лиги
2023.11.28 10:12
Паршивлюк покинет «Динамо» – известно, куда его зовут
2023.11.27 21:09
2
Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»
2023.08.30 13:45
1
Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака»
2023.08.30 10:55
2
Личка выберет капитана «Динамо» среди трех игроков
2023.07.11 13:21
2
Фото
«Динамо» продлило контракт с воспитанником «Спартака»
2023.06.27 18:39
1
«Всю жизнь мечтал что-то выиграть со «Спартаком». Паршивлюк – об уходе из клуба за год до чемпионства
2023.02.10 13:03
Паршивлюк: «Лаудруп мог легко надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России»
2023.02.10 12:41
Паршивлюк охарактеризовал Эмери, с которым работал в «Спартаке»
2023.02.10 11:47
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
9
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+