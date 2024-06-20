Паршивлюк объяснил решение стать тренером «Динамо»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о решени завершить карьеру и посетовал, что в России нельзя учиться на тренера в статусе действующего футболиста.

– Теперь вас стоит называть Сергей Викторович?

– Получается, что так. Хотя последний год меня большинство партнeров по команде, персонала и членов тренерского штаба так и называли, так что уже привык. В этом плане перестраиваться не нужно будет.

– Как далось это решение?

– Сейчас смешанные чувства, потому что всe случилось так быстро и неожиданно. Я посоветовался с семьeй, детьми – вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела, а это прекрасный старт моего нового пути.

– Долго ли общались на эту тему?

– Недолго. Мы переговорили с Марцелом и Желько Бувачем, услышал то, что они хотят от меня, чем я смогу помочь и какие будут обязанности. Потом поговорил с семьeй, с родителями, после чего уже принял взвешенное решение.

– За что вы будете отвечать в тренерском штабе?

– По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе. На планeрках буду получать задания и вникать в них.

Для меня это всe в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока тeмный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг.

– Уже успели начать обучение на тренера?

– К сожалению, в России сейчас нельзя быть действующим футболистом и учиться на тренера. Я год бился во все стены, чтобы начать обучение, но мне везде отказали. Так что подаю документы на этой неделе в группу на лицензии A и Б, чтобы сразу получить лицензию А. Планирую через 14 месяцев это осуществить.

– Кому из молодых игроков стоит больше всего опасаться тренера Паршивлюка?

– Не надо никому опасаться, потому что я пока ещe не тренер, так как лицензии нет, а только член тренерского штаба. Тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему. Так что для меня главная задача – добиться доверия футболистов своими решениями и подсказом.

Поначалу сконцентрируюсь на этом и буду впитывать информацию от более опытных членов тренерского штаба, а дальше уже как-то пытаться помогать чем-то своим.