Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Паршивлюк объяснил решение стать тренером «Динамо»

    Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о решени завершить карьеру и посетовал, что в России нельзя учиться на тренера в статусе действующего футболиста.

    – Теперь вас стоит называть Сергей Викторович?

    – Получается, что так. Хотя последний год меня большинство партнeров по команде, персонала и членов тренерского штаба так и называли, так что уже привык. В этом плане перестраиваться не нужно будет.

    – Как далось это решение?

    Сейчас смешанные чувства, потому что всe случилось так быстро и неожиданно. Я посоветовался с семьeй, детьми – вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела, а это прекрасный старт моего нового пути.

    – Долго ли общались на эту тему?

    – Недолго. Мы переговорили с Марцелом и Желько Бувачем, услышал то, что они хотят от меня, чем я смогу помочь и какие будут обязанности. Потом поговорил с семьeй, с родителями, после чего уже принял взвешенное решение.

    – За что вы будете отвечать в тренерском штабе?

    – По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе. На планeрках буду получать задания и вникать в них.

    Для меня это всe в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока тeмный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг.

    – Уже успели начать обучение на тренера?

    К сожалению, в России сейчас нельзя быть действующим футболистом и учиться на тренера. Я год бился во все стены, чтобы начать обучение, но мне везде отказали. Так что подаю документы на этой неделе в группу на лицензии A и Б, чтобы сразу получить лицензию А. Планирую через 14 месяцев это осуществить.

    – Кому из молодых игроков стоит больше всего опасаться тренера Паршивлюка?

    – Не надо никому опасаться, потому что я пока ещe не тренер, так как лицензии нет, а только член тренерского штаба. Тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему. Так что для меня главная задача – добиться доверия футболистов своими решениями и подсказом.

    Поначалу сконцентрируюсь на этом и буду впитывать информацию от более опытных членов тренерского штаба, а дальше уже как-то пытаться помогать чем-то своим.

    • В среду «Динамо» объявило, что защитник Сергей Паршивлюк официально завершил карьеру и вошeл в тренерский штаб Марцела Лички.
    • В минувшем сезоне 35-летний Паршивлюк провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей.

    Новости по теме
    «Динамо» оригинально презентовало Паршивлюка-тренера
    Лунев объяснил, почему выбрал «Динамо» 4
    Паршивлюк завершил карьеру 3
    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+