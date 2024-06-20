Паршивлюк объяснил решение стать тренером «Динамо»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о решени завершить карьеру и посетовал, что в России нельзя учиться на тренера в статусе действующего футболиста.
– Теперь вас стоит называть Сергей Викторович?
– Получается, что так. Хотя последний год меня большинство партнeров по команде, персонала и членов тренерского штаба так и называли, так что уже привык. В этом плане перестраиваться не нужно будет.
– Как далось это решение?
– Сейчас смешанные чувства, потому что всe случилось так быстро и неожиданно. Я посоветовался с семьeй, детьми – вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела, а это прекрасный старт моего нового пути.
– Долго ли общались на эту тему?
– Недолго. Мы переговорили с Марцелом и Желько Бувачем, услышал то, что они хотят от меня, чем я смогу помочь и какие будут обязанности. Потом поговорил с семьeй, с родителями, после чего уже принял взвешенное решение.
– За что вы будете отвечать в тренерском штабе?
– По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе. На планeрках буду получать задания и вникать в них.
Для меня это всe в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока тeмный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг.
– Уже успели начать обучение на тренера?
– К сожалению, в России сейчас нельзя быть действующим футболистом и учиться на тренера. Я год бился во все стены, чтобы начать обучение, но мне везде отказали. Так что подаю документы на этой неделе в группу на лицензии A и Б, чтобы сразу получить лицензию А. Планирую через 14 месяцев это осуществить.
– Кому из молодых игроков стоит больше всего опасаться тренера Паршивлюка?
– Не надо никому опасаться, потому что я пока ещe не тренер, так как лицензии нет, а только член тренерского штаба. Тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему. Так что для меня главная задача – добиться доверия футболистов своими решениями и подсказом.
Поначалу сконцентрируюсь на этом и буду впитывать информацию от более опытных членов тренерского штаба, а дальше уже как-то пытаться помогать чем-то своим.
- В среду «Динамо» объявило, что защитник Сергей Паршивлюк официально завершил карьеру и вошeл в тренерский штаб Марцела Лички.
- В минувшем сезоне 35-летний Паршивлюк провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей.