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Сергей Паршивлюк
Статистика
Сергей Паршивлюк - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1989 (37), Москва
#18 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
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П
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Динамо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
1' - 82'
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