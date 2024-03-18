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    Паршивлюк раскрыл детали конфликта с Тюкавиным

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подтвердил, что у него была ссора с одноклубником Константином Тюкавиным.

    «Потасовки никакой не было, если только словесная с моей стороны, он ничего не говорил. Это случилось после игры с «Торпедо» в прошлом сезоне, когда мы выиграли с крупным счeтом.

    Костя вышел на поле и всем видом показывал, что ему что-то не нравилось. Возможно, то, что мало сыграл и заслуживал большего, о чeм на поле ему сразу высказал.

    Потом понял, что эти ребята очень уязвимы, к ним нужен правильный подход. Поэтому пригласил в ресторан, в который он не хотел ехать.

    В итоге мы с Фeдором Михайловичем [Cмоловым]… Тюкавин всe-таки приехал, мы попытались найти к нему подход, объяснить, что это всe в его благо. Мы переживаем за него. Когда тебе кто-то что-то говорит, то не для того, чтобы обидеть, а потому что переживаешь и хочешь лучшего.

    Крик души был только лишь потому, что я знаю, что от него можно ожидать, какие у него способности, как он должен их использовать и реализовывать.

    И то отношение, которое он в той игре показал, оно было не подобающее футболисту его уровня уже тогда и игроку «Динамо». Поэтому я это высказал. Думаю, Костя сделал выводы, что мы сейчас и наблюдаем», – рассказал Паршивлюк.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1710792015
    Динамовец Паршивлюк... А стыдно за Спартака.
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