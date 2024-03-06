Личка сравнил Паршивлюка и Скопинцева

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) рассказал о качествах защитников Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева.

– Вы поставили слева в обороне Паршивлюка, а не Скопинцева. Почему?

– Парш последние 4-5 игр перед перерывом сыграл очень хорошо – дисциплинированно, хорошо отрабатывал. Плюс с мячом спокоен, он опытный парень. Плюс коммуникация хорошая на поле.

– Он сильнее в обороне, чем Скопинцев?

– Если говорить об обороне, да. Если говорим об объеме, скорости, спринтах вперед, игре один в один, то это лучше у Скопы.