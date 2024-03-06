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    Личка сравнил Паршивлюка и Скопинцева

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) рассказал о качествах защитников Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева.

    – Вы поставили слева в обороне Паршивлюка, а не Скопинцева. Почему?

    – Парш последние 4-5 игр перед перерывом сыграл очень хорошо – дисциплинированно, хорошо отрабатывал. Плюс с мячом спокоен, он опытный парень. Плюс коммуникация хорошая на поле.

    – Он сильнее в обороне, чем Скопинцев?

    – Если говорить об обороне, да. Если говорим об объеме, скорости, спринтах вперед, игре один в один, то это лучше у Скопы.

    • 34-летний Паршивлюк провел в нынешнем сезоне 13 матчей за «Динамо».
    • На счету 27-летнего Скопинцева 23 встречи, 1 гол и 3 передачи в составе бело-голубых в текущем сезоне.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2024 08:51
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    Комментарии (3)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1709712024
    оба посредственны
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    DOCTOR PENALTY
    1709713754
    Значит должны играть по тайму. ) *
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