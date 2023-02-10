Паршивлюк: «Лаудруп мог легко надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России»

Экс-защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк рассказал, каким ему запомнился бывший тренер столичного клуба Микаэль Лаудруп.

— Карпин рассказывал мне, что если Эмери пахал, то Микаэль Лаудруп вообще не выкладывался, сразу после тренировок уезжал домой. Насколько это ощущали игроки? Важно ли им видеть, что тренер выжимает из себя сто процентов?

— Конечно, важно. Ты тогда не можешь сделать себе послабление, игроки видят это, и у самих не возникает мыслей расслабиться. А Лаудруп мне запомнился тем, что легко мог надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России.

Причем я не застал его в качестве футболиста, просто понимал из прессы, что едет звезда футбола. Это что-то невообразимое, как он издевался над игроками на тренировках, как пробрасывал некоторым мяч между ног, а потом обратно!

Даже в том чемпионате России, который был намного сильнее нынешнего, он в свои 44 точно не потерялся бы.

— Только вот игрок и тренер — несколько разные профессии.

— Согласен. Но понимания, почему у него как у тренера не получилось в «Спартаке», у меня не было. Это был 2008 — начало 2009 года, я только незадолго до этого дебютировал. От меня все эти тренерские перестановки были далеки. Так решило руководство.

Лаудруп не работает тренером с 2018 года.

Паршивлюк играет за «Динамо».

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