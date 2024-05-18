Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с популярным сериалом

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил сезон-2023/24 для команды.
– Динамовские болельщики всю весну находятся на эмоциональных качелях. С каким бы фильмом или сериалом сравнили бы этот сезон «Динамо»?
– С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем.
У нас получилась волнообразная весна. Сначала были в гонке, потом вроде бы из нее выпали, но соперники подарили нам шанс в нее вернуться, и мы им воспользовались.
– Вы много чего повидали на футбольном поле. Есть ли что-то такое, что вы бы хотели увидеть до того, как закончите карьеру?
– Я не видел чемпионства «Динамо», вот его хотел бы увидеть и испытать эти чувства вместе с клубом. Было бы неплохо повесить золотую медаль у себя дома.
- Чтобы выиграть РПЛ, динамовцам нужно набрать 4 очка в 2 заключительных турах.
- Им осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
- «Зенит» отстает от лидера чемпионата на 2 балла, «Краснодар» – на 3.