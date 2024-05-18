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    Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с популярным сериалом

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оценил сезон-2023/24 для команды.

    – Динамовские болельщики всю весну находятся на эмоциональных качелях. С каким бы фильмом или сериалом сравнили бы этот сезон «Динамо»?

    С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем.

    У нас получилась волнообразная весна. Сначала были в гонке, потом вроде бы из нее выпали, но соперники подарили нам шанс в нее вернуться, и мы им воспользовались.

    – Вы много чего повидали на футбольном поле. Есть ли что-то такое, что вы бы хотели увидеть до того, как закончите карьеру?

    – Я не видел чемпионства «Динамо», вот его хотел бы увидеть и испытать эти чувства вместе с клубом. Было бы неплохо повесить золотую медаль у себя дома.

    • Чтобы выиграть РПЛ, динамовцам нужно набрать 4 очка в 2 заключительных турах.
    • Им осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
    • «Зенит» отстает от лидера чемпионата на 2 балла, «Краснодар» – на 3.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1716014806
    Там главного героя грохнули в итоге
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    Алексей З
    1716015867
    Этот сезон хз какой , как и 1976 года , где аж 2 чемпионства разыгрывалось. Похоже для Динамо это родная стихия. Всё в ваших руках , пора брать титул. 1976 и 2024 оба високосных года , ну всё за вас , дерзайте. Болеем за Динамо !!!
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