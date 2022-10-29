|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|15
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|4:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.02.2023
|1' -46'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|01.02.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|1' -78'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|1' -85'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|07.01.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|44' 80'
|13.11.2022
|71' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|85'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|66' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|85' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.10.2022
|1' -80'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|74'
|09.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|09.09.2022
|1' -14'
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|1' -85'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2022
|1' -46'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|07.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)