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    Enric Llansana - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Enric Llansana
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 15 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 1' -46' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 1' -78' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 1' -85' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    07.01.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    44' 80'
    13.11.2022 71' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    85'
    06.11.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 66' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 85' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.10.2022 1' -80' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    74'
    09.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    09.09.2022 1' -14' Волендам (Волендам) 2:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    03.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    21.08.2022 1' -85' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2022 1' -46' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
    07.08.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
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