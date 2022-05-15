Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Diogo Silva - статистика

Завершил карьеру
#31 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
15.05.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
3 : 0
08.05.2022
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
4 : 1
01.05.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 1
23.04.2022
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
15.04.2022
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Брага
0 : 1
13.03.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 1
13.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
2 : 2
06.02.2022
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Бенфика
1 : 2
02.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
1 : 1
15.01.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
3 : 2
10.01.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Тондела
0 : 3
28.12.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 3
18.12.2021
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
10.12.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
4 : 0
05.12.2021
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 2
31.10.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
25.10.2021
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Белененсеш
1 : 1
18.09.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
2 : 2
12.09.2021
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.08.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Жил Висенте
0 : 2
21.08.2021
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
0 : 1
15.08.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
3 : 0
09.08.2021
Боавишта
Был в запасе
Главные новости
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
1
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
1
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
5
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
2
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
2
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
3
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+