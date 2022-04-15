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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Жил Висенте
Фамаликан - Жил Висенте: обзор матча 15 апреля 2022
Фамаликан
15.04.2022, пятница, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
2 : 2
Завершен
Жил Висенте
18'
С. Банза
37'
Пепе (П)
20'
Э. Сантана
88'
Ф. Наварро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Жил Висенте
Желтая карточка
Ч. Пикель
90'
+5
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Наварро
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
87'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Г. Ассунсао
85'
85'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
З. Карлуш
84'
Замена
Б. Анне
️️️️
К. Фуджимото
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
D. Figueiras
77'
76'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
В. Карвальо
Желтая карточка
D. Figueiras
75'
75'
Желтая карточка
С. Лино
69'
Желтая карточка
К. Фуджимото
67'
Желтая карточка
В. Карвальо
63'
Замена
М. Буэно
️️️️
Б. Ауашерия
Замена
Алекс
️️️️
I. Dolček
60'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Й. Кадис
60'
Желтая карточка
Й. Кадис
54'
45'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Желтая карточка
Пепе
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Пепе
37'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
31'
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сантана
ГОЛ! 1:0!
С. Банза
Пас отдал
Й. Кадис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
88
Пепе
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
4-1-1-5
3
Марин
5
Пенетра
21
Батубинсика
7
12
Ассунсао
88
Пепе
1
Жуниор
29
Кадис
18
Пикель
7
24
Банза
2-1-1-3-3
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
6
Карвальо
20
Ауашерия
8
Педринью
19
Фуджимото
16
Лино
31
31
93
Сантана
7
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
7
31
Алекс
31
Алекс
7
12
Ассунсао
19
Тавареш
19
Тавареш
12
Ассунсао
29
Кадис
9
Родригес
9
Родригес
29
Кадис
2
Зе Карлуш
8
Абурджания
8
Абурджания
2
Зе Карлуш
20
Ауашерия
8
Буэно
8
Буэно
20
Ауашерия
6
Карвальо
9
Наварро
9
Наварро
6
Карвальо
19
Фуджимото
11
Анне
11
Анне
19
Фуджимото
Остались в запасе
Фамаликан
Жил Висенте
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Остались в запасе
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Фамаликан - Жил Висенте
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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