Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Жил Висенте
Санта-Клара - Жил Висенте: обзор матча 29 августа 2021
Санта-Клара
29.08.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
12'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Жил Висенте
90'
+6
Желтая карточка
Л. Кунья
90'
+3
Желтая карточка
Г. Абурджания
Замена
J. Afonso
️️️️
А. Карвальо
89'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
89'
87'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
82'
Замена
M. dos Santos
️️️️
Ф. Наварро
82'
Замена
З. Карлуш
️️️️
T.
74'
Желтая карточка
T.
73'
Желтая карточка
Педринью
Красная карточка
Аллано
70'
70'
Красная карточка
Р. Фернандеш
Желтая карточка
J. Patric
69'
Замена
П. Энрике
️️️️
Мансур
66'
Замена
J. Patric
️️️️
Кризан
66'
58'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
58'
Замена
Мурило
️️️️
Б. Ауашерия
53'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
Желтая карточка
Р. Рамуш
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
Аллано
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
27
Marcelo dos Santos
ЦФ
2-2-5
99
17
Вильянуэва
2
Рамуш
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
70
Мансур
5
Морита
9
Кризан
19
Кошта
3-3-4
33
Крицюк
6
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Педринью
6
Карвальо
20
Ауашерия
16
Лино
19
Фуджимото
31
9
Наварро
8
Карвальо
5
5
8
Карвальо
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
70
Мансур
23
Энрике
23
Энрике
70
Мансур
9
Кризан
26
26
9
Кризан
31
2
Зе Карлуш
2
Зе Карлуш
31
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
20
Ауашерия
77
Мурило
77
Мурило
20
Ауашерия
9
Наварро
27
27
9
Наварро
Остались в запасе
Санта-Клара
Жил Висенте
95
Пьер Санья
ЦЗ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Санта-Клара - Жил Висенте
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Жил Висенте
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+