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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Бенфика
Жил Висенте - Бенфика: обзор матча 21 августа 2021
Жил Висенте
21.08.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
84'
Л. Вериссимо
88'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Бенфика
90'
+1
Желтая карточка
Д. Нуньес
Замена
M. dos Santos
️️️️
В. Карвальо
90'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
З. Карлуш
90'
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
Пас отдал
Г. Рамуш
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Пицци
Замена
М. Буэно
️️️️
Б. Ауашерия
79'
Желтая карточка
С. Крицюк
75'
72'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Эвертон
72'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Ж. Диаш
Замена
E. Hackman
️️️️
К. Фуджимото
68'
Желтая карточка
К. Фуджимото
67'
58'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Жилберто
58'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Яремчук
58'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Таарабт
45'
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
Л. Кунья
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
27
Marcelo dos Santos
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-5
33
Крицюк
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
8
Педринью
9
Наварро
19
Фуджимото
77
Мурило
31
16
Лино
4-2-1-3
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
4
Вериссимо
5
Морато
8
Мейте
49
Таарабт
23
Диаш
7
Эвертон
9
Яремчук
9
Рамуш
19
Фуджимото
6
6
19
Фуджимото
2
Зе Карлуш
8
Абурджания
8
Абурджания
2
Зе Карлуш
20
Ауашерия
20
Ауашерия
6
Карвальо
27
27
6
Карвальо
Ауашерия
8
Буэно
8
Буэно
Ауашерия
23
Диаш
22
Гримальдо
22
Гримальдо
23
Диаш
12
Жилберто
34
Алмейда
34
Алмейда
12
Жилберто
49
Таарабт
23
Мариу
23
Мариу
49
Таарабт
9
Яремчук
21
Пицци
21
Пицци
9
Яремчук
7
Эвертон
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Эвертон
Остались в запасе
Жил Висенте
Бенфика
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
23
Элтон Лейте
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Жил Висенте - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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