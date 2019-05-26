Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адлан Кацаев - статистика

Завершил карьеру
20 февраля 1988 (38)
#10 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
20
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0 : 2
26.05.2019
Урал
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
20.05.2019
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0 : 1
10.05.2019
Арсенал
86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2 : 0
24.04.2019
Анжи
67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Анжи
0 : 1
19.04.2019
Ахмат
1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5 : 0
14.04.2019
Анжи
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5 : 0
14.04.2019
Анжи
1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Анжи
1 : 1
06.04.2019
Динамо
1' - 66'
90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5 : 0
31.03.2019
Анжи
54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0 : 2
15.03.2019
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0 : 2
10.03.2019
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0 : 1
01.03.2019
Анжи
1' - 72'
69'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0 : 3
08.12.2018
Спартак
56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0 : 0
01.12.2018
Уфа
55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1 : 1
24.11.2018
Рубин
1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
09.11.2018
Анжи
53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2 : 1
05.11.2018
Енисей
23' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1 : 0
27.10.2018
Анжи
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Анжи
0 : 2
19.10.2018
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 0
07.10.2018
Анжи
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0 : 4
16.09.2018
Краснодар
1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
1 : 3
17.08.2018
Оренбург
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 0
11.08.2018
Анжи
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0 : 1
28.07.2018
Анжи
Был в запасе
Главные новости
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
1
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
4
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+