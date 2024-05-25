Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jakub Szumski - статистика

Завершил карьеру
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Самсунспор
1 : 1
18.05.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Самсунспор
3 : 1
04.05.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
27.04.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
1 : 1
13.04.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
3 : 0
17.03.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 2
02.02.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Самсунспор
2 : 0
25.01.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 2
26.11.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 1
04.11.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
0 : 0
22.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
16.09.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
2 : 1
27.08.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Самсунспор
0 : 2
21.08.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
Был в запасе
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+