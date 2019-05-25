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Паоло Саммарко
Статистика
Паоло Саммарко - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1983 (43)
#23 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1 : 3
12.05.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
05.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
8'
23'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0 : 2
28.04.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1 : 3
14.04.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3 : 2
03.04.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
10.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0 : 1
04.02.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фрозиноне
0 : 5
20.01.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
22.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0 : 2
16.12.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
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