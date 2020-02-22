Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Пирс - статистика

Завершил карьеру
9 ноября 1988 (37), Оксфорд
#15 | Защитник
188 см | 74 кг
Ирландия | Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
22.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 1
15.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
1 : 1
12.02.2020
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
0 : 2
09.02.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лидс
3 : 2
28.01.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Миллуолл
2 : 0
18.01.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сток Сити
0 : 0
11.01.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
1 : 1
26.12.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 1
14.12.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 2
10.12.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.11.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
2 : 2
26.11.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Суонси
0 : 1
23.11.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
2 : 1
09.11.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 1
02.11.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 0
26.10.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
2 : 2
22.10.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брентфорд
3 : 2
19.10.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 1
05.10.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
1 : 1
02.10.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
28.09.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 2
21.09.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
14.09.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 1
31.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
24.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
4 : 0
21.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
1 : 0
17.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
1 : 1
10.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
1 : 0
03.08.2019
Престон
1' - 90'
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
18
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+