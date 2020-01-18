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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Рединг
Миллуолл - Рединг: обзор матча 18 января 2020
Миллуолл
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
71'
М. Смит
82'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Рединг
ГОЛ! 2:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Д. Уоллес
82'
80'
Желтая карточка
М. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
Д. Купер
71'
70'
Желтая карточка
О. Эджария
33'
Желтая карточка
Ч. Адам
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
25
Пеле
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
3
Фергюсон
18
Вудс
17
Уоллес
8
Моламби
17
Смит
9
Брэдшоу
4-5-1
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
2
Гантер
6
Блэкетт
8
Свифт
25
Пеле
16
Адам
11
Мейте
14
Эджария
9
Бэлдок
Остались в запасе
Миллуолл
Рединг
11
Коннор Мэхони
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Миллуолл - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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