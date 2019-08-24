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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Миллуолл
Мидлсбро - Миллуолл: обзор матча 24 августа 2019
Мидлсбро
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
70'
П. МакНэйр
76'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Миллуолл
89'
Желтая карточка
Р. Леонард
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Смит
ГОЛ! 1:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
Э. Флетчер
70'
10'
Желтая карточка
Э. О'Брайен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Мидлсбро
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Миллуолл
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-4-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
5
Шоттон
4
Айяла
11
Браун
6
Сэйвилл
16
Хаусон
7
Клэйтон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
4-1-2-1-2
33
Биалковски
15
Пирс
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
6
Уилльямс
8
Томпсон
18
Леонард
11
Мэхони
17
Смит
48
О'Брайен
Остались в запасе
Мидлсбро
Миллуолл
16
Маркус Тавернье
ЛВ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Мидлсбро - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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