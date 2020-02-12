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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Фулхэм
Миллуолл - Фулхэм: обзор матча 12 февраля 2020
Миллуолл
12.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
8'
Й. Бедварссон
3'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Фулхэм
81'
Желтая карточка
Г. Артер
61'
Желтая карточка
Т. Кэрни
Желтая карточка
Р. Вудс
25'
ГОЛ! 1:1!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Т. Брэдшоу
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
15
Пирс
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
18
Вудс
17
Уоллес
8
Моламби
10
Бедварссон
9
Брэдшоу
4-2-2-2
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
31
Артер
14
Рид
17
Онома
33
Камара
9
Митрович
Остались в запасе
Миллуолл
Фулхэм
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Статистика матча Миллуолл - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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