Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Миллуолл
Суонси - Миллуолл: обзор матча 23 ноября 2019
Суонси
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
65'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Миллуолл
90'
Желтая карточка
М. Уоллес
84'
Желтая карточка
И. Скалак
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
3-1-3-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
24
Айю
43
Целина
15
Раутледж
12
Дайер
3-3-2-1-1
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
6
Уилльямс
15
Пирс
17
Уоллес
8
Томпсон
11
Мэхони
10
Бедварссон
Остались в запасе
Суонси
Миллуолл
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Суонси - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+