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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Миллуолл
Фулхэм - Миллуолл: обзор матча 21 августа 2019
Фулхэм
21.08.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
4 : 0
Завершен
Миллуолл
15'
И. Кавалейру
32'
А. Кноккарт
56'
А. Митрович (П)
63'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Миллуолл
ГОЛ! 4:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Т. Кэрни
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Митрович
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
И. Кавалейру
32'
Желтая карточка
А. Кноккарт
28'
25'
Желтая карточка
Д. Купер
Желтая карточка
А. Митрович
25'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Т. Кэрни
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Миллуолл
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
10
Кэрни
31
Артер
10
Йохансен
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
4-1-3-1-1
5
Купер
15
Пирс
2
Ромео
3
Уоллес
6
Уилльямс
38
Скалак
8
Томпсон
18
Леонард
11
Мэхони
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Фулхэм
Миллуолл
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
15
Люк Стил
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Статистика матча Фулхэм - Миллуолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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