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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Вест Бромвич
Миллуолл - Вест Бромвич: обзор матча 09 февраля 2020
Миллуолл
09.02.2020, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
42'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Вест Бромвич
Желтая карточка
Й. Бедварссон
90'
+1
51'
Желтая карточка
К. Робинсон
42'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кровинович
Пас отдал
М. Перейра
Желтая карточка
М. Смит
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-3-2
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
18
Вудс
17
Уоллес
8
Моламби
17
Смит
48
О'Брайен
3-1-2-1-2
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Перейра
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
Остались в запасе
Миллуолл
Вест Бромвич
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Миллуолл - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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