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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 15 февраля 2020
Престон
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
78'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Миллуолл
Желтая карточка
П. Галлахер
85'
Желтая карточка
Б. Пирсон
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
М. Уоллес
Желтая карточка
Д. Джонсон
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-5-1
1
Радд
5
Кларк
6
Дэвис
16
Хьюз
5
Бауэр
8
Брауне
29
Баркуйзен
14
Джонсон
7
Синклейр
4
Пирсон
35
Наджент
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
2
Ромео
3
Уоллес
4
Хатчинсон
15
Пирс
18
Вудс
17
Уоллес
8
Моламби
9
Брэдшоу
10
Бедварссон
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
35
Мэттью Хадсон
ВР
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
10
Джош Хэрроп
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
38
Иржи Скалак
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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