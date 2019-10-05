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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Лидс
Миллуолл - Лидс: обзор матча 05 октября 2019
Миллуолл
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
16'
Д. Уоллес (П)
45'
Т. Брэдшоу
46'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Лидс
Желтая карточка
Б. Биалковски
82'
Желтая карточка
М. Уоллес
74'
59'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
Д. Моламби
50'
46'
ГОЛ! 2:1!
Э. Алиоски
Пас отдал
Д. Харрисон
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Ш. Фергюсон
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уоллес
16'
14'
Красная карточка
Г. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Миллуолл
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-5-1
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
3
Фергюсон
18
Леонард
8
Моламби
8
Томпсон
17
Уоллес
9
Брэдшоу
4-1-1-1-2
1
Касилья
28
Берарди
15
Даллас
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Миллуолл
Лидс
11
Коннор Мэхони
ПВ
6
Шон Уилльямс
ОП
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
6
Шон Уилльямс
ОП
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Миллуолл - Лидс
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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