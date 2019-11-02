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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Миллуолл
Рединг - Миллуолл: обзор матча 02 ноября 2019
Рединг
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
9'
Д. Обита
37'
С. Бэлдок
63'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Миллуолл
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
Й. Бедварссон
Желтая карточка
Э. Идом
41'
ГОЛ! 2:0!
С. Бэлдок
Пас отдал
О. Эджария
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Обита
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Миллуолл
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Миазга
26
Мур
17
Идом
5
Моррисон
8
Свифт
14
Эджария
21
Обита
4
Риномхота
47
Пушкаш
9
Бэлдок
4-1-4-1
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
8
Томпсон
3
Фергюсон
17
Уоллес
8
Моламби
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Рединг
Миллуолл
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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