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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Миллуолл
Брентфорд - Миллуолл: обзор матча 19 октября 2019
Брентфорд
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
84'
Д. Да Силва
88'
Б. Мбемо
90+4'
О. Уоткинс
90+4'
О. Уоткинс
45+4'
Т. Брэдшоу
45+4'
Т. Брэдшоу
55'
Д. Уоллес (П)
55'
Д. Уоллес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Миллуолл
90'
+7
Желтая карточка
М. Ромео
90'
+7
Желтая карточка
М. Ромео
ГОЛ! 4:4!
О. Уоткинс
Пас отдал
Б. Мбемо
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
О. Уоткинс
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Жанвье
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
B. Thompson
90'
+3
Желтая карточка
Б. Томпсон
Желтая карточка
Ж. Жанвье
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уоллес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уоллес
ГОЛ! 2:4!
Б. Мбемо
Пас отдал
С. Бенрахма
88'
ГОЛ! 1:4!
Д. Да Силва
Пас отдал
С. Бенрахма
84'
Замена
️️️️
Х. Валенсия
81'
74'
Замена
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
️️️️
Д. Да Силва
72'
64'
Желтая карточка
Д. Моламби
64'
Желтая карточка
Д. Моламби
Желтая карточка
Б. Мбемо
63'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Д. Уоллес
55'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Уоллес
Желтая карточка
О. Уоткинс
54'
Желтая карточка
О. Уоткинс
54'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
Т. Брэдшоу
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Замена
️️️️
Б. Мбемо
45'
+2
33'
Желтая карточка
М. Уоллес
33'
Желтая карточка
М. Уоллес
23'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
23'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Josh Clarke
ЦЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
36
Джош Кларк
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
8
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-3
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
18
Янссон
3
Дальсгаард
12
15
Мокоджо
23
Нергор
8
Йенсен
80
Карелис
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-1-4-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
2
Ромео
6
Уилльямс
8
Томпсон
8
Моламби
3
Фергюсон
17
Уоллес
8
9
Брэдшоу
19
Мбемо
19
Мбемо
16
Валенсия
16
Валенсия
10
Да Силва
10
Да Силва
10
Бедварссон
10
Бедварссон
Остались в запасе
Брентфорд
Миллуолл
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Josh Clarke
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Luke Steele
ВР
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Josh Clarke
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Luke Steele
ВР
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Миллуолл
6
12
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
12
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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