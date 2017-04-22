Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франк Синьорино
Статистика
Франк Синьорино - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1981 (44)
#13 | Защитник
176 см | 72 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 1
22.04.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Метц
2 : 3
18.04.2017
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2 : 2
15.04.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3 : 0
08.04.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 3
05.04.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
2 : 2
12.03.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
04.03.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 0
26.02.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
1 : 1
18.02.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
5 : 0
11.02.2017
Метц
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
2 : 1
08.02.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2 : 1
28.01.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2 : 0
21.01.2017
Монпелье
1' - 83'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0 : 0
15.01.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1 : 0
30.10.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2 : 4
23.10.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 0
16.10.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
0 : 7
01.10.2016
Монако
1' - 45'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 1
24.09.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 3
21.09.2016
Бордо
1' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0 : 0
17.09.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 3
11.09.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
2 : 0
27.08.2016
Анжер
1' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
21.08.2016
Метц
1' - 90'
Главные новости
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
12
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+