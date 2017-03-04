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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ренн
Метц - Ренн: обзор матча 04 марта 2017
Метц
04.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
45+1'
Ш. Диабате
90'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ренн
Замена
М. Эрдинг
️️️️
И. Сарр
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Р. Коад
83'
80'
Замена
А. Эну
️️️️
Д. Сио
Желтая карточка
И. Баллиу
76'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Я. Жуффре
75'
64'
Замена
У. Саид
️️️️
Ж. Фернандес
Желтая карточка
С. Фалет
62'
57'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Й. Гуркюфф
56'
Желтая карточка
Д. Сио
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
45'
+1
34'
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Ш. Диабате
18'
11'
Желтая карточка
Й. Наньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
13
Франк Синьорино
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
40
Жорж Манджек
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ренн
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
23
Адриен Эну
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Дидийон
4
Бишевац
5
Фалет
20
Баллиу
8
Дукур
8
Жуффре
3
Дианье
24
Коад
13
Синьорино
7
Сарр
14
Диабате
4-5-1
56
Костиль
24
Бааль
29
Данзе
23
Наньон
5
Бенсебаини
21
Андре
19
Мубеле
6
Фернандес
14
Прсич
8
Гуркюфф
13
Сио
8
Жуффре
11
Нгетт
11
Нгетт
8
Жуффре
24
Коад
40
Манджек
40
Манджек
24
Коад
7
Сарр
9
Эрдинг
9
Эрдинг
7
Сарр
8
Гуркюфф
27
Дьякаби
27
Дьякаби
8
Гуркюфф
13
Сио
23
Эну
23
Эну
13
Сио
6
Фернандес
22
Саид
22
Саид
6
Фернандес
Остались в запасе
Метц
Ренн
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Остались в запасе
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Метц - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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