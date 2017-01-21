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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монпелье
Метц - Монпелье: обзор матча 21 января 2017
Метц
21.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
14'
Ш. Диабате
19'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монпелье
88'
Желтая карточка
С. Мунье
Замена
Д. Ривьерес
️️️️
Ф. Синьорино
83'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ш. Диабате
70'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
О. Нгетт
67'
Желтая карточка
О. Нгетт
65'
63'
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Марво
44'
Желтая карточка
М. Депланье
ГОЛ! 2:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
Р. Коад
19'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
Р. Коад
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
91
Флоран Мойе
АП
24
Рено Коад
АП
13
Франк Синьорино
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-2-3-2
1
Дидийон
5
Фалет
6
Филлипс
20
Баллиу
5
Милан
3
Дианье
11
Нгетт
13
Синьорино
24
Коад
14
Диабате
91
Мойе
3-4-1-1
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
44
Реми
6
Марво
6
Ласн
6
Скири
21
Руссийон
29
Сессеньон
9
Мунье
13
Синьорино
18
Ривьерес
18
Ривьерес
13
Синьорино
11
Нгетт
8
Жуффре
8
Жуффре
11
Нгетт
14
Диабате
9
Эрдинг
9
Эрдинг
14
Диабате
6
Марво
19
Камара
19
Камара
6
Марво
Остались в запасе
Метц
Монпелье
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
15
Тибо Вион
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
15
Тибо Вион
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
16
Жоффрей Журдрен
ВР
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Метц - Монпелье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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