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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Метц
Монпелье - Метц: обзор матча 24 сентября 2016
Монпелье
24.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Метц
45+2'
М. Эрдинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Метц
90'
Замена
Г. Милан
️️️️
И. Сарр
90'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Эрдинг
80'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Г. Эйн
Замена
К. Нинга
️️️️
Э. Скири
80'
76'
Желтая карточка
Г. Эйн
Желтая карточка
М. Сансон
67'
Замена
С. Камара
️️️️
С. Мунье
67'
46'
Желтая карточка
М. Бишевац
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Эрдинг
Желтая карточка
В. Хилтон
45'
43'
Желтая карточка
Р. Коад
Замена
В. Реми
️️️️
Д. Конгре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
13
Франк Синьорино
АП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
12
Венсан Тиль
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Журдрен
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
20
Ванден Борре
6
Скири
8
Сансон
5
Силла
10
Будебуз
9
Берижо
9
Мунье
3-1-1-3-2
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
4
Бишевац
8
Дукур
40
Манджек
7
Сарр
24
Коад
13
Синьорино
9
Эрдинг
7
Эйн
3
Конгре
44
Реми
44
Реми
3
Конгре
9
Мунье
19
Камара
19
Камара
9
Мунье
6
Скири
29
Нинга
29
Нинга
6
Скири
7
Сарр
5
Милан
5
Милан
7
Сарр
9
Эрдинг
91
Мойе
91
Мойе
9
Эрдинг
7
Эйн
13
Диалло
13
Диалло
7
Эйн
Остались в запасе
Монпелье
Метц
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Монпелье - Метц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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