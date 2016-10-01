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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монако
Метц - Монако: обзор матча 01 октября 2016
Метц
01.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 7
Завершен
Монако
7'
Т. Лемар
23'
В. Жермен
39'
Б. Силва
68'
Фабиньо (П)
72'
Г. Каррийо
83'
Г. Каррийо
89'
Г. Бочилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монако
89'
ГОЛ! 0:7!
Г. Бочилия
Пас отдал
К. Мбаппе
83'
ГОЛ! 0:6!
Г. Каррийо
Пас отдал
Б. Силва
82'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
В. Жермен
76'
Желтая карточка
Д. Сидибе
73'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Б. Силва
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Эрдинг
73'
72'
ГОЛ! 0:5!
Г. Каррийо
Пас отдал
Б. Силва
68'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Фабиньо
Замена
Х. Диалло
️️️️
Г. Эйн
66'
Красная карточка
Ш. Дукур
60'
45'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
Ф. Синьорино
45'
39'
ГОЛ! 0:3!
Б. Силва
Пас отдал
А. Туре
Желтая карточка
Р. Коад
32'
23'
ГОЛ! 0:2!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Моутинью
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Желтая карточка
М. Бишевац
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
13
Франк Синьорино
АП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
12
Венсан Тиль
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Дидийон
5
Фалет
4
Бишевац
20
Баллиу
8
Дукур
40
Манджек
13
Синьорино
24
Коад
7
Сарр
9
Эрдинг
7
Эйн
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
9
Каррийо
98
Жермен
13
Синьорино
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
13
Синьорино
9
Эрдинг
91
Мойе
91
Мойе
9
Эрдинг
7
Эйн
13
Диалло
13
Диалло
7
Эйн
8
Моутинью
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
8
Моутинью
20
Силва
21
Бочилия
21
Бочилия
20
Силва
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Мбаппе
98
Жермен
Остались в запасе
Метц
Монако
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Метц - Монако
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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