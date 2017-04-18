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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - ПСЖ
Метц - ПСЖ: обзор матча 18 апреля 2017
Метц
18.04.2017, вторник, 19:30
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
78'
Я. Жуффре
88'
Ш. Диабате
33'
Э. Кавани
36'
Б. Матюиди
90+3'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - ПСЖ
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Б. Матюиди
Пас отдал
Х. Пасторе
90'
+1
Желтая карточка
П. Кимпембе
ГОЛ! 2:2!
Ш. Диабате
Пас отдал
И. Сарр
88'
ГОЛ! 1:2!
Я. Жуффре
78'
76'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Л. Моура
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Ш. Дукур
76'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
М. Эрдинг
72'
Замена
И. Сарр
️️️️
К. Лежен
63'
61'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Дианье
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
Максвелл
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
3
Фаллу Дианье
ОП
22
Кевин Лежен
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кавашима
14
Удоль
4
Бишевац
18
Ривьерес
6
Филлипс
8
Дукур
3
Дианье
5
Милан
22
Лежен
11
Нгетт
9
Эрдинг
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
22
Лежен
7
Сарр
7
Сарр
22
Лежен
8
Дукур
8
Жуффре
8
Жуффре
8
Дукур
9
Эрдинг
14
Диабате
14
Диабате
9
Эрдинг
7
Моура
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Моура
11
Ди Мария
15
Пасторе
15
Пасторе
11
Ди Мария
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Метц - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Сен-Симфорьен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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