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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 21 августа 2016
ПСЖ
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Метц
52'
Л. Моура
67'
Л. Курзава
90'
М. Верратти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Метц
ГОЛ! 3:0!
М. Верратти
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
82'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Я. Жуффре
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Х. Пасторе
80'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
72'
71'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ш. Дукур
70'
Замена
И. Сарр
️️️️
О. Нгетт
ГОЛ! 2:0!
Л. Курзава
Пас отдал
А. Ди Мария
67'
Замена
М. Верратти
️️️️
Л. Моура
65'
54'
Желтая карточка
Ж. Манджек
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
С. Орье
52'
Желтая карточка
С. Орье
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
3
Курзава
4
Луис
3
Кимпембе
92
Орье
12
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Моура
10
Кавани
2-1-4-2-1
1
Дидийон
18
Ривьерес
5
Фалет
8
Дукур
40
Манджек
8
Жуффре
24
Коад
5
Милан
13
Синьорино
11
Нгетт
9
Эрдинг
7
Моура
6
Верратти
6
Верратти
7
Моура
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
15
Пасторе
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
15
Пасторе
11
Нгетт
7
Сарр
7
Сарр
11
Нгетт
8
Жуффре
91
Мойе
91
Мойе
8
Жуффре
8
Дукур
13
Диалло
13
Диалло
8
Дукур
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Готье Эйн
ПВ
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча ПСЖ - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Парк де Пренс
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