Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лион
Метц - Лион: обзор матча 05 апреля 2017
Метц
05.04.2017, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 3
Завершен
Лион
59'
А. Ляказетт
87'
Д. Ферри
90+1'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лион
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Толиссо
Пас отдал
Н. Фекир
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ферри
Пас отдал
К. Толиссо
86'
Замена
К. Толиссо
️️️️
А. Ляказетт
85'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Гоналон
77'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
Ж. Манджек
76'
Замена
Б. Матис
️️️️
К. Филлипс
73'
Замена
Г. Эйн
️️️️
К. Лежен
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Л. Тусар
57'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
К. Филлипс
36'
Желтая карточка
Ф. Мойе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
40
Жорж Манджек
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Франк Синьорино
АП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Жереми Морель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
4
Муктар Дьякаби
ПП
13
Кристоф Жалле
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
45
Лемуйя Гудиаби
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
34
Борис Матис
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
3-3-3-1
1
Дидийон
5
Фалет
6
Филлипс
20
Баллиу
5
Милан
24
Коад
40
Манджек
11
Нгетт
13
Синьорино
91
Мойе
22
Лежен
2-4-3-1
1
Лопеш
25
Гоналон
29
Тусар
13
Жалле
4
Дьякаби
18
Геззаль
2
Маммана
28
Вальбуэна
10
Фекир
21
Морель
91
Ляказетт
6
Филлипс
34
Матис
34
Матис
6
Филлипс
22
Лежен
7
Эйн
7
Эйн
22
Лежен
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
91
Ляказетт
8
Толиссо
8
Толиссо
91
Ляказетт
25
Гоналон
4
Ферри
4
Ферри
25
Гоналон
Остались в запасе
Метц
Лион
14
Матье Удоль
ЛЗ
45
Лемуйя Гудиаби
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
45
Лемуйя Гудиаби
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Метц - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+