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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Метц
Анжер - Метц: обзор матча 28 января 2017
Анжер
28.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Метц
25'
Ф. Тайт
35'
Н. Пепе
33'
И. Траоре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Метц
78'
Замена
Т. Вион
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Г. Бурийон
️️️️
И. Траоре
71'
71'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
О. Нгетт
Замена
Ф. Доре
️️️️
М. Павлович
69'
66'
Красная карточка
Ф. Дианье
64'
Замена
Г. Эйн
️️️️
К. Лежен
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Пепе
63'
39'
Красная карточка
Р. Коад
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Ф. Тайт
35'
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тайт
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
13
Франк Синьорино
АП
24
Рено Коад
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Алексис Ларрье
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Петрич
4
Павлович
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Мансе
6
Мангани
19
Тарат
29
Тайт
19
Пепе
3-2-3-2
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
6
Филлипс
3
Дианье
5
Милан
13
Синьорино
24
Коад
11
Нгетт
14
Диабате
22
Лежен
8
Траоре
6
Бурийон
6
Бурийон
8
Траоре
19
Пепе
15
Капелле
15
Капелле
19
Пепе
4
Павлович
27
Доре
27
Доре
4
Павлович
22
Лежен
7
Эйн
7
Эйн
22
Лежен
11
Нгетт
8
Дукур
8
Дукур
11
Нгетт
14
Диабате
15
Вион
15
Вион
14
Диабате
Остались в запасе
Анжер
Метц
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
20
Алексис Ларрье
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
20
Алексис Ларрье
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Анжер - Метц
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад Раймон Копа
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