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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 12 марта 2017
Сент-Этьен
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Метц
53'
Р. Берич
90+5'
Л. Перрен
1'
И. Сарр
67'
С. Фалет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Метц
ГОЛ! 2:2!
Л. Перрен
Пас отдал
Ж. Верету
90'
+5
89'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Б. Корнье
️️️️
Р. Берич
86'
78'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Б. Дабо
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
77'
69'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Замена
А. Содерлунд
️️️️
А. Савье
67'
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Фалет
Пас отдал
И. Баллиу
60'
Замена
О. Нгетт
️️️️
И. Сарр
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
Л. Перрен
53'
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
Я. Жуффре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
13
Франк Синьорино
АП
91
Флоран Мойе
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
24
Малку
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
4-1-2-2-1
1
Дидийон
20
Баллиу
4
Бишевац
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
8
Дукур
40
Манджек
8
Жуффре
7
Сарр
24
Коад
14
Диабате
9
Берич
10
Корнье
10
Корнье
9
Берич
18
Пьерр-Габриэль
6
Дабо
6
Дабо
18
Пьерр-Габриэль
6
Савье
16
Содерлунд
16
Содерлунд
6
Савье
7
Сарр
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Сарр
8
Жуффре
91
Мойе
91
Мойе
8
Жуффре
14
Диабате
9
Эрдинг
9
Эрдинг
14
Диабате
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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