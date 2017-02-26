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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 26 февраля 2017
Лион
26.02.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
5 : 0
Завершен
Метц
43'
М. Депай
53'
М. Депай
74'
И. Баллиу (АГ)
78'
А. Ляказетт
90+2'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Метц
ГОЛ! 5:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
К. Толиссо
90'
+2
Замена
С. Дардер
️️️️
Л. Тусар
83'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
82'
ГОЛ! 4:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Депай
78'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Корне
77'
76'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Ф. Мойе
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Баллиу
74'
Желтая карточка
М. Дьякаби
72'
62'
Замена
К. Лежен
️️️️
Т. Вион
62'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Ф. Дианье
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
43'
41'
Желтая карточка
Ш. Дукур
21'
Желтая карточка
Ф. Дианье
5'
Желтая карточка
Т. Вион
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Франк Синьорино
АП
3
Фаллу Дианье
АП
15
Тибо Вион
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
22
Кевин Лежен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лопеш
13
Жалле
2
Маммана
4
Дьякаби
2
Рафаэл
29
Тусар
8
Толиссо
70
Корне
10
Фекир
91
Ляказетт
10
Депай
3-1-2-3-1
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
4
Бишевац
8
Дукур
15
Вион
40
Манджек
13
Синьорино
3
Дианье
91
Мойе
9
Эрдинг
29
Тусар
10
Дардер
10
Дардер
29
Тусар
70
Корне
18
Геззаль
18
Геззаль
70
Корне
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
91
Мойе
88
Мазиз
88
Мазиз
91
Мойе
3
Дианье
11
Нгетт
11
Нгетт
3
Дианье
15
Вион
22
Лежен
22
Лежен
15
Вион
Остались в запасе
Лион
Метц
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
14
Матье Удоль
ЛЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Лион - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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