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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Анжер
Метц - Анжер: обзор матча 27 августа 2016
Метц
27.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
42'
С. Фалет
89'
Г. Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Анжер
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
Ф. Синьорино
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Милан
Пас отдал
Р. Коад
89'
87'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
Желтая карточка
Ф. Синьорино
86'
76'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Т. Мангани
76'
Замена
В. Мансе
️️️️
П. Мартинес
Замена
Х. Диалло
️️️️
М. Эрдинг
69'
63'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Суну
Замена
И. Сарр
️️️️
Ф. Мойе
57'
45'
+1
Желтая карточка
П. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
С. Фалет
Пас отдал
Ф. Мойе
42'
Желтая карточка
Ш. Дукур
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
13
Франк Синьорино
АП
91
Флоран Мойе
АП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЛФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Дидийон
5
Фалет
18
Ривьерес
8
Дукур
5
Милан
40
Манджек
11
Нгетт
24
Коад
91
Мойе
9
Эрдинг
13
Синьорино
4-1-2-3
1
Мишель
21
Эндрю
8
Траоре
29
Томас
18
Мартинес
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
91
Суну
9
Экамби
17
Кеткеофомфоне
91
Мойе
7
Сарр
7
Сарр
91
Мойе
13
Синьорино
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
13
Синьорино
9
Эрдинг
13
Диалло
13
Диалло
9
Эрдинг
18
Мартинес
15
Мансе
15
Мансе
18
Мартинес
6
Мангани
18
Дьедиу
18
Дьедиу
6
Мангани
91
Суну
19
Пепе
19
Пепе
91
Суну
Остались в запасе
Метц
Анжер
20
Иван Баллиу
ПЗ
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Метц - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Сен-Симфорьен
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