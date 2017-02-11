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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 11 февраля 2017
Монако
11.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
5 : 0
Завершен
Метц
7'
К. Мбаппе
10'
Р. Фалькао
20'
К. Мбаппе
50'
К. Мбаппе
55'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Метц
77'
Желтая карточка
Ф. Синьорино
66'
Желтая карточка
Д. Ривьерес
63'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Желтая карточка
Б. Менди
61'
ГОЛ! 5:0!
Р. Фалькао
55'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
50'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
20'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЛП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
8
Шейк Дукур
ОП
91
Флоран Мойе
АП
24
Рено Коад
АП
13
Франк Синьорино
АП
3
Фаллу Дианье
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
23
Менди
24
Раджи
15
Глик
6
Туре
6
Фабиньо
21
Бочилия
8
Моутинью
20
Силва
9
Фалькао
10
Мбаппе
2-1-2-3-2
1
Дидийон
18
Ривьерес
5
Фалет
8
Дукур
3
Дианье
5
Милан
7
Сарр
13
Синьорино
24
Коад
9
Эрдинг
91
Мойе
Остались в запасе
Монако
Метц
18
Тома Лемар
АП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Монако - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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