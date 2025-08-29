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Мануэль Фернандеш
Новости
Мануэль Фернандеш - новости
Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40), Лиссабон
#99 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Португалия | Кабо-Верде
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Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
2025.08.29 19:10
4
Видео
Фернандеш выбрал лучшего португальца в истории РПЛ
2025.07.24 17:57
Фернандеш оценил вероятность 6 чемпионств «Краснодара» подряд
2025.05.26 16:04
13
Антон Миранчук составил топ-3 идеальных партнеров на поле
2025.03.27 01:10
Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры
2024.09.25 20:44
2
В РФС назвали причины отсутствия Фернандеша и Игнашевича в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА
2023.11.17 10:56
Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА
2023.11.09 13:58
3
Фернандеш: «Смородская – лгунья. Есть свидетели, как она шпионила за мной»
2023.07.06 18:58
1
Смородская ответила на обвинения Фернандеша в давлении и шпионаже
2023.03.17 16:10
2
Фернандеш рассказал о давлении Смородской: хотела, чтобы он отказался от зарплаты, заставляла делать анализы и шпионила
2023.03.17 11:54
2
Смородская назвала игрока «Локомотива», которого уличила в «пьянстве и гулянках»
2023.03.11 01:09
1
Директор «Локо» Ульянов: «Надо смириться, что пока трансферов уровня Крыховяка, Чорлуки, Фернандеша не будет»
2023.03.08 16:34
1
Фото
Трехкратный обладатель Кубка России перешел в «Сепахан»
2022.07.24 08:43
Логашов: «Смородская как-то сказала Фернандешу: «Ты футболист или клоун?»
2021.11.13 13:28
4
Фернандеш: «У «Баварии» есть слабые места. Идеальных команд не бывает»
2020.10.26 19:20
11
Фото
«Кайсериспор» подписал экс-полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеша
2020.10.05 21:19
1
Мануэль Фернандеш не собирается завершать карьеру
2020.07.28 00:44
1
«Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
2020.07.23 12:44
2
Фото
Пять игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.13 14:53
7
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место
2020.07.12 22:35
47
Фернандеш: «Не скажу, что Роналду – самый талантливый из тех, с кем я играл»
2020.07.07 07:20
13
Фернандеш: «Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»
2020.07.06 23:41
7
Фернандеш продлил контракт с «Краснодаром»
2020.05.25 13:48
4
«Краснодар» планирует летом избавиться от пяти легионеров. Фернандеш, Берг – в списке
2020.05.02 22:25
14
Нобоа, Заболотный, Кокорин – в основе «Сочи» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Ари, Берг выйдут у гостей
2020.03.15 12:44
21
Ещенко, Бакаев, Ларссон выйдут с первых минут у «Спартака»; Фернандеш, Ари, Берг сыграют у «Краснодара»
2020.03.09 15:35
11
Сорокин, Черников, Фернандеш – в основе «Краснодара» на игру с «Уфой»; Урунов, Кротов, Алиев выйдут у гостей
2020.03.01 15:40
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти
2020.02.20 14:53
21
Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» более 300 миллионов рублей в год. Он отсудил у клуба еще 11 миллионов
2020.02.19 19:10
3
Смородская: «Фернандеш не получил премию за Кубок, потому что играл плохо»
2020.02.19 17:47
14
1
2
3
4
5
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09:50
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Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
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