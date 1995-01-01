Нобоа, Заболотный, Кокорин – в основе «Сочи» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Ари, Берг выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 14:00 по Москве.