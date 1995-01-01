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    Нобоа, Заболотный, Кокорин – в основе «Сочи» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Ари, Берг выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1823

      morgan59 4 часа назад

      Сочи играли хорошо, и победили по делу. Краснодар после этой игры на золото уже не претендует. Если проиграли Зениту2 , то и с основой будут выглядеть бледненько.
      Но надо отметить, что это не та команда Сочи , что в начале сезона играла под руководством Точилина. Это практически Зенит позапрошлого года. Не уверен, что удастся сохранить состав , когда у игроков закончится аренда.

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      Рейтинг: +3998

      JTherry 4 часа назад

      да уж, а король-то в Краснодаре - голый... нечем "крыть" быкам сочинцев))))

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      Рейтинг: +737

      Cubinec1989 4 часа назад

      Зенит с победой

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      Рейтинг: +43

      ZENIT*** 4 часа назад

      Не ожидал!,,,???

      0
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      Рейтинг: +39

      borat-chmo 4 часа назад

      Бычки в матче с мясными еле отскочили,а сегодня встали в стойло,можно поздравлять болотных !Стыдно за Бората интернетбота!

      1
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      Рейтинг: -3790

      gosproektikabinet > borat-chmo 4 часа назад

      так свиноту простили и так на три пенки, а сегодня был слив фарму газпрома, не случайно вчера 7-1 было

      -1
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      Рейтинг: +38442

      portero 4 часа назад

      ну вот и обосрались.... пенять только на себя можно, много бестолковости.....

      2
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      Рейтинг: -3790

      gosproektikabinet > portero 4 часа назад

      вы ожидали при хачефизруке чето нового?

      0
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      Рейтинг: +126

      mama1991 5 часов назад

      рад за кокорина, краснотечку обыгрывает))) клоунов мля... их можно обыграть посидев в тюрьме)))) удивительное рядом, че скажешь сергей наговицын или как там зовут презика краснотечки?

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      Рейтинг: +832

      житель СПб 5 часов назад

      Матч нравится! (Пока). Сочи играет хорошо. Ждем гол от Александра!

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      Рейтинг: +1060

      волчарик 5 часов назад

      Сочи в полном порядке,по игре сегодня соседи по таблице.Кокорин хорош.

      2
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      Рейтинг: +5245

      paracetamol 7 часов назад

      Сочи, дави телят, с Сашки 3 гола!

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      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata > paracetamol 6 часов назад

      Три гола - это не три года и для " Сашки " еще не известно что проще ( три гола забить или три года получить ) . )))

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      Рейтинг: +1563

      neim > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Три раза стулом по голове ... и порчдок, три года обеспечено )))

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