Нобоа, Заболотный, Кокорин – в основе «Сочи» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Ари, Берг выйдут у гостей

Сочи играли хорошо, и победили по делу. Краснодар после этой игры на золото уже не претендует. Если проиграли Зениту2 , то и с основой будут выглядеть бледненько.
Но надо отметить, что это не та команда Сочи , что в начале сезона играла под руководством Точилина. Это практически Зенит позапрошлого года. Не уверен, что удастся сохранить состав , когда у игроков закончится аренда.
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 14:00 по Москве.