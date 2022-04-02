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Мануэль Фернандеш
Статистика
Мануэль Фернандеш - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40), Лиссабон
#99 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Португалия | Кабо-Верде
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон Смирнис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
02.04.2022
Панетоликос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
ПАС Ламия
1 : 2
20.02.2022
Аполлон Смирнис
Был в запасе
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