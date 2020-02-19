Смородская: «Фернандеш не получил премию за Кубок, потому что играл плохо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, почему полузащитнику Мануэлю Фернандешу не выплатили призовые за Кубок России.

«Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объеме, а может быть и не выплачена вовсе.

Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», – сказала Смородская.

Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

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