Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Фернандеш не получил премию за Кубок, потому что играл плохо»

Смородская: «Фернандеш не получил премию за Кубок, потому что играл плохо»

19 февраля 2020, 17:47
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, почему полузащитнику Мануэлю Фернандешу не выплатили призовые за Кубок России.

«Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объеме, а может быть и не выплачена вовсе.

Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», – сказала Смородская.

  • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

«Чемпионат»: Фернандеша по решению Смородской лишили 4,35 миллионов рублей

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1582124464
Не оказал знаков внимания старой м..е
Ответить
Markelov373
1582125214
пожалуйста закройте ей кто нибудь рот че она из себя строит вообще никакого вклада в футбол разговаривает больше всех
Ответить
derrik2000
1582125693
Смородская прикарманенные деньги Фернандеша пустила на компенсацию себе любимой оплаты СВЕРХШИКАРНОЙ свадьбы доченьки. Но Фернандеша на свадьбу не пригласила. )))))))))))))))))))))))))
Ответить
афоня72
1582128119
Вообще звучит дико.. Так и хочется сказать БАБА дура.
Ответить
Boeung777
1582128458
Такой дешёвый пиар совсем некомпетентной бабы.
Ответить
mihail200606
1582130707
Ты руководила плохо, но премии наверное себе выписывала..
Ответить
Hektor 84
1582131928
А сколько премии ты сама себе выписала? Ведь ты вообще не играла.
Ответить
Plyash
1582139802
Значится, про слабого адвоката врала,мандюшка косорылая? А в следующий раз что придумаешь? Купи вибратор,может успокоишься.
Ответить
Valeron2790
1582145190
Ага, у нас в стране на большинстве работ такие штуки практикуют с премиями, где такие горе руководители сидят как вот это вот, и решают кто же получит премию, и получают её, как правило, те кто больше лижет очко этим упырям, а прикрывается, общей формулировкой: плохо работал. Только там в САS не подашь.
Ответить
zigbert
1582293333
Глупое объяснение. Кубок выигран и получить премию должны все.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+