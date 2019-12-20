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    Смородская: «Фернандеш не получил премию за Кубок, потому что играл плохо»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, почему полузащитнику Мануэлю Фернандешу не выплатили призовые за Кубок России.

    «Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объеме, а может быть и не выплачена вовсе.

    Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», – сказала Смородская.

    • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

    Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

    «Чемпионат»: Фернандеша по решению Смородской лишили 4,35 миллионов рублей

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1353

      Boeung777 9 минут назад

      Такой дешёвый пиар совсем некомпетентной бабы.

      1
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      Рейтинг: +16025

      афоня72 14 минут назад

      Вообще звучит дико..
      Так и хочется сказать БАБА дура.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8333

      parevg 25 минут назад

      Какой придурок у нее интервью берет???

      Сидит она где-то тихо, и тут БАЦ, ей кто-то звонит, что-то спрашивает, а потом еще и печатает, тем самым нам мозг выносит и настроение портит...

      Мнение этой редкостной су...ки, вообще никого не интересует.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      FENIX-SL 50 минут назад

      у тебя в команде тарасов играл много лет
      ТАРАСОВ
      Фернандеш даже на каблуках будет более полезен

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7455

      derrik2000 55 минут назад

      Смородская прикарманенные деньги Фернандеша пустила на компенсацию себе любимой оплаты СВЕРХШИКАРНОЙ свадьбы доченьки.
      Но Фернандеша на свадьбу не пригласила. )))))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Markelov373 1 час назад

      пожалуйста закройте ей кто нибудь рот че она из себя строит вообще никакого вклада в футбол разговаривает больше всех

      2
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      Рейтинг: +1721

      giluxa1963 1 час назад

      оплата сдельно-премиальная

      0
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      Рейтинг: +37373

      portero 1 час назад

      Не оказал знаков внимания старой м..е

      3
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