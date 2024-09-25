Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Португалии Мануэль Фернандеш закончил карьеру в 38 лет.
«У меня все хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом.
Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», – сказал Фернандеш.
- Полузащитник выступал в России за «Локомотив» и «Краснодар».
- С «Локо» он выиграл РПЛ в сезоне-2017/18.
- Последним клубом Фернандеша стал иранский «Сепахан».
- В его активе 15 матчей и 3 гола за сборную Португалии.