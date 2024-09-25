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    • Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры

    Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры

    Бывший игрок сборной Португалии Мануэль Фернандеш закончил карьеру в 38 лет.

    «У меня все хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом.

    Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», – сказал Фернандеш.

    • Полузащитник выступал в России за «Локомотив» и «Краснодар».
    • С «Локо» он выиграл РПЛ в сезоне-2017/18.
    • Последним клубом Фернандеша стал иранский «Сепахан».
    • В его активе 15 матчей и 3 гола за сборную Португалии.

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    Источник: ODDS

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    25.09.2024 20:44
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    Комментарии (2)
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    Черкизовский Кот
    1727306850
    Спасибо за 5 сезонов в Локо, Ману!
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    zigbert
    1727330496
    Такие игроки украшали РПЛ.
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