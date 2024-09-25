Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Португалии Мануэль Фернандеш закончил карьеру в 38 лет.

«У меня все хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом.

Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», – сказал Фернандеш.