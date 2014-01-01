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    Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти

    В товарищеском матче на сборах «Малага» победила «Краснодар».

    Единственный мяч в начале встречи забил Мохамед Бенкемасса. На 30-й минуте в ворота «Малаги» был назначен пенальти, но Мануэль Фернандеш не смог переиграть испанского голкипера.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Малага (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бенкемасса, 16.

    Незабитый пенальти: Фернандеш, 30.

    • «Малага» занимает 15-е место в испанской Сегунде.
    • «Краснодар» находится на второй строчке в таблице РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3389

      3a zenit 17 минут назад

      тол и дело на его месте был бы Зенит...Реально стыдно за Спартак!

      0
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      Рейтинг: +13433

      bset > 3a zenit 6 минут назад

      По итогам сезона будете на его месте. А на первом будет кто-то другой)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37389

      portero 23 минуты назад

      посмотрел первый тайм, иностранцы днище кокоето, во всех товарках молодежь играла лучше чем иносранцы....
      проиграть команде аутсайдеру сегунды, главное нет игры....

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