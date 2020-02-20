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  • Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти

Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти

20 февраля 2020, 14:53
21

В товарищеском матче на сборах «Малага» победила «Краснодар».

Единственный мяч в начале встречи забил Мохамед Бенкемасса. На 30-й минуте в ворота «Малаги» был назначен пенальти, но Мануэль Фернандеш не смог переиграть испанского голкипера.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Малага (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бенкемасса, 16.

Незабитый пенальти: Фернандеш, 30.

  • «Малага» занимает 15-е место в испанской Сегунде.
  • «Краснодар» находится на второй строчке в таблице РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Краснодар Малага Фернандеш Мануэль
Комментарии (21)
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portero
1582199897
посмотрел первый тайм, иностранцы днище кокоето, во всех товарках молодежь играла лучше чем иносранцы.... проиграть команде аутсайдеру сегунды, главное нет игры....
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3a zenit
1582200264
тол и дело на его месте был бы Зенит...Реально стыдно за Спартак!
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ImpNaz.com
1582201996
Вот Вам и супер клуб России - Краснодар!
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morgan59
1582229454
Прикольное обсуждение. Проиграл Краснодар, а обсуждают какие то другие команды.
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zigbert
1582295749
Лучше проиграть в товарняке и сделать выводы чем в официальном матче.
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