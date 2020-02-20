Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти

В товарищеском матче на сборах «Малага» победила «Краснодар».
Единственный мяч в начале встречи забил Мохамед Бенкемасса. На 30-й минуте в ворота «Малаги» был назначен пенальти, но Мануэль Фернандеш не смог переиграть испанского голкипера.
Товарищеский матч
Краснодар (Россия) – Малага (Испания) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бенкемасса, 16.
Незабитый пенальти: Фернандеш, 30.
- «Малага» занимает 15-е место в испанской Сегунде.
- «Краснодар» находится на второй строчке в таблице РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру