«Кайсериспор» подписал экс-полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеша

Что за сельдерей справа
«Кайсериспор» объявил о заключении контракта с полузащитником Мануэлем Фернандешем.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2022 года.
Фернандеш присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
- Последней командой португальца был «Краснодар».
- До этого хавбек на протяжении пяти лет выступал за «Локомотив».
- Рыночная стоимость Фернандеша – 1,5 миллиона евро.
Kulübümüz, Portekizli Milli oyuncu Manuel Henrique Tavares Fernandes ile 2 senelik sözleşme imzaladı.https://t.co/7C63OjE4F1 @Berna_Gozbasi pic.twitter.com/wkOGCwfuSs— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 5, 2020